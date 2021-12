LA Storia della Arena dei Pini a Baia Domizia nel Comune di Cellole.

Il 28 luglio 1977 venne inaugurata l’ Arena dei Pini a Baia Domizia nel Comune di Cellole. Per tale attività venne formato un apposito comitato organizzatore presieduto da Lorenzo Montecuollo allora sindaco di Cellole è composto dai dirigenti del CONI di Caserta Michele De Simone, Antonio Giannoni e Atos Giorgio Lugni, da Franco Freda presidente della Pro Loco di Cellole, da Giancarlo Montico, Franco Perretta e da Nando De Maria in rappresentanza dell’Ente Provinciale per il Turismo. Per l’occasione, vennero allestite delle Tribune in grado di ospitare migliaia di spettatori. Prima manifestazione sportiva è stata il quadrangolare di tennis che vide scendere in campo Adriano Panatta, Paolo Bertolucci, Ilie Nastase e l’australiano kim Warwick , seguirono poi esibizioni di calcetto e pugilato. Dopo lo sport fu il teatro ad occupare la scena con i fratelli Giuffrè. Successivamente seguirono esibizioni di cantanti di caratura nazionale come quella con Miguel Bosè e la serata con Teresa De Sio, con un’arena stracolma di spettatori. Sulla scia dell’ Arena dei Pini, Lorenzo Montecuollo organizzò iniziative sportive di livello nazionale ed internazionale come il Gran Prix di marcia nel 1994 e il campionato italiano di Marcia nel 1993, il campionato Italiano Esordienti di Ciclismo nel 1985 e nel 1988 per il 69° Giro di Italia di ciclismo con la settima tappa Potenza – Baia Domizia e l’ottava Cellole – Avezzano con partenza da piazza Aldo Moro con il via di Antimo Dodde allora sindaco, con Tommaso Martucci assessore allo sport. Inoltre, non vanno dimenticati i vari tornei di Pallavolo e calcetto con la presenza di giocatori di livello nazionale. Inoltre, nel 1984 venne organizzato il Premio Abate Mattia De Paolo su proposta di Franco Freda, presidente della Pro loco di Cellole. Va poi ricordato il Gruppo Folk di Cellole che ha organizzato diverse esibizioni con la partecipazione di altri gruppi folcloristici operanti in Campania. Infine non va dimenticata la sinergia con l’Esercito Italiano con l’organizzazione dei “Rup Camp” sia a Cellole che a Baia Domizia e l’esibizione di Bande musicali militari per le vie di Cellole .