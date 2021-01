LA STRETTA COVID ECCO CHE COLORE SARÀ LA CAMPANIA TUTTE LE NOVITÀ DEL NUOVO DPCM

Le zone a colori continuano, dopo i due giorni in zona gialla per tutta l’Italia , nel week end si torna in zona arancione e da lunedì 11 gennaio sarà ripristinata la divisione dell’Italia in fasce differenti a seconda delle curve di contagio , in base a quelle che sono le variazione dell’istituto superiore di sanità .

Molte regioni rischiano di diventare zona arancione come l’Emilia Romagna , il Lazio, il Veneto, la Lombardia e la Liguria . Restano in bilico Piemonte, Puglia ,Calabria e Basilicata . In Campania la situazione sembra in via di miglioramento e quindi dovrebbe essere confermata la zona gialla .

Da questo fine settimana , si inizierà a discutere il nuovo Dpcm, che entrerà in vigore il 16 gennaio.

Le novità sul nuovo Dpcm, resta in vigore diverse restituzioni , come il coprifuoco e il divieto di spostamenti tra regioni almeno fino al 31 gennaio. Verranno confermati anche la chiusura di cinema, teatri e palestre. Probabilmente ci sarà l’obbligo di sospensione delle attività dopo le 18.00, servizio d’apporto escluso per bar e ristoranti anche nelle zone gialle. La misura delle restrizioni più severe durante i weekend probabilmente sarà confermato per tutto il mese di gennaio .

Le nuove soglie che imporranno il passaggio da zona a zona cambieranno in senso più restrittivo , per passare da giallo ad arancione ci vorrà un indice di contagio Rt di 1 ( prima era di 1,25) e per la zona rossa Rt a 1,25 e non più 1,50.

Da lunedi 11 a venerdì 15 gennaio di divieti dipenderanno dalla divisione in fasce di colore. Saranno vietati gli spostamenti tra regioni , anche gialle. Nelle zone rosse la deroga gli spostamenti per due persone per andare a trovare amici o familiari sarà limitata al comune e non più alla regione come durante le feste di Natale.