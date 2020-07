La struttura RSA Caserta adibita a centro screening-Covid: Disabili “abbandonati “, l’appello dei Familiari

Con Decreto 83/2020, la Regione Campania ha emanato le linee guida per la riapertura delle strutture socio sanitarie assistenziali nel rispetto delle norme emanate dai vari DPCM

Susseguitesi nel corso dei mesi per l’emergenza SARS Covid2.

Come evidenziato nel testo del citato decreto “nell’attesa che si ritorni alla normalità, che nessuna persona con disabilità e anziani non autosufficienti resti senza assistenza sociosanitaria e che nessuna famiglia resti sola. Le persone con disabilità e anziani non autosufficienti, in questo momento emergenziale, sono le più vulnerabili e devono essere tutelate”.

Attualmente la struttura RSA di Caserta ospita oltre i pazienti residenziali, attività di screening di massa con tampone rino-faringei occupando locali riservati ante-emergenza riservati ad attività riabilitative.

Alla luce di quanto sopra ed in considerazione che il perdurare di questa situazione infici oltremodo sulla quotidianità dei nostri ragazzi e delle famiglie che in molti casi sono risultate impossibilitate ad uscire dalle proprie abitazioni, si chiede con la massima urgenza e comunque non oltre il mese di agosto p.v. di delocalizzare le attività di screening covid in altra sede, tenuto conto che nelle vicinanze della struttura è allocato l’ospedale modulare appositamente costruito dalla Regione Campania.

Mentre al Parlamento si legifera sulla figura del “caregiver” familiare che si occupa a tempo pieno del disabile qui a Caserta siamo ancora più penalizzati perché siamo completamente abbandonati, la cooperativa si era data disponibile per un rientro parziale anche facendo delle turnazioni per non creare troppi disagi ai nostri figli.

Siamo stanchi e non vorremmo essere costretti ad azioni eclatanti per ottenere i diritti fondamentali per noi e i nostri figli.

Contiamo su di una rapida soluzione della problematica.

I FIRMATARI:

NIGRO ANTONINO

LA FEMINA EMILIA

GALIARDI CARMINE

GAGLIARDI ANIELLO

DE LUCIA GABRIELE

MOLINARO TERIGIA

RADAGONE NDAYAKEZA

D’ANDREA NICOLA

POZZUOLI GIUSEPPE

REA ANNA

DE MICHELE ANTONIO