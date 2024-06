La tabaccheria RAUCCI festeggia 50 anni di attività e rende omaggio al commercio maddalonese con una festa aperta alla città

Maddaloni – Un imprenditore illuminato che ama la propria città Raffaele Vigliotti, che con la sua attività di famiglia si appresta a tagliare un traguardo importante, quello dei 50 anni di attività ininterrotta sul territorio.

La nota tabaccheria Raucci, che porta il nome della mamma di Raffaele, la signora Carmela Raucci, ha attraversato i decenni e può raccontare la storia di questa città sotto il profilo economico e sociale. Nel 1974 via Napoli era poco più che una piccola parte di quella che è oggi. L’urbanizzazione e lo sviluppo hanno reso questa zona di Maddaloni il nuove cuore della città, oltre la barriera del passaggio a livello, che resiste ancora oggi ma che a breve scomparirà. Anche questa attività commerciale è mutata nel tempo, adeguandosi alle tendenze e alle richieste del mercato e oggi può vantare di essere una boutique nel suo settore, con prodotti selezionati e di nicchia che completano ciò che normalmente si trova quando si entra in un tabacchi.

Raffaele ha saputo e voluto rendere la sua attività un punto di riferimento in alcuni settori specifici, divenendo luogo di approdo per cultori ed amatori.

Venerdì festeggerà l’importante traguardo dei 50 anni, un traguardo di impegno, capacità e resistenza alle tante crisi del settore. E ha scelto di farlo sotot l’egida di un prestigioso patrocino quello della PMI Italia, Confederazione nazionale delle piccole e medie imprese. E soprattutto ha scelto di farlo in compagnia, facendosi promotore di un coinvolgimento di altri commercianti maddalonese, che come lui, da decenni, hanno scelto, vuoi per passione vuoi per convinzione, di restare, di continuare, di insistere, di non mollare. Esempi di vita e di lavoro, loro come lui, saranno festeggiati ed omaggiati venerdì 28 giugno a partire dalle ore 20.00 co una grande festa aperta a tutti: tra i premiatiBazar santo, Gioielleria Tagliafierro, Bike Santangelo, Farmacia Comella, lounge bar DEL MONACO e Abbigliamento Pascarella,tabaccheria Renga e abbigliamento di Vico.

Musica, artisti di strada e un momento conviviale, a a partire dalle ore 20.00, rigorosamente dopo la chiusura delle attività commerciali, animeranno via Napoli, al civico 89, nei pressi della tabaccheria.