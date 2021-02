La tematica degli spazi verdi nella campagna elettorale di Pio Del Gaudio.

In un video-post su facebook, oggi, il candidato sindaco Pio Del Gaudio ha affrontato il tema del verde pubblico.

Per la sua campagna elettorale, finalizzata alle amministrative 2021, in questo settore il candidato reclama: organizzazione, trasparenza, efficienza dei servizi.

Il problema di Caserta sul “verde” sta nella sua gestione, in passato si è visto un interessamento prettamente egoistico che ha dato vita a scenari tipici di chi attinge solamente ai propri diritti senza arrecarsene i doveri conseguenti.

L’idea Del Gaudio ipotizza una migliore gestione del verde mediante la suddivisione in spicchi del territorio casertano, comprensivo delle frazioni, l’affidamento di questi a varie (ma poche) aziende territoriali sempre sulla base di un bando regolarmente espresso e pubblicato per la selezione di queste ultime. Le aziende scelte secondo la procedura pubblica dovranno occuparsi in todo della cura degli spazi verdi, esplicitando i costi necessari alla sua manutenzione, all’organizzazione di eventi senza trovare escamotages per ricevere ulteriori finanziamenti dalle casse pubbliche, ma dovranno finanziare invece in prima persona la cura degli spazi soprattutto se ne potranno a loro volta ottenere un riscontro economico attraverso lo stazionamento di chioschi, ad esempio.

Gli spazi affidati alle aziende o ancora a privati che si proporanno tramite l’accesso ai bandi di gara non potranno comunque monopolizzare gli spazi, difatti, questi rimarranno comunque a disposizione della città e delle imprese o attivitá circostanti le zone interessate in occasione di eventi, così come non potranno essere sottoposti a “regolamenti” distaccati da quelli comunali.

Per concludere, l’attivitá politica Del Gaudio vorrá unire l’esperienza del passato e le novità del presente in tutti i suoi progetti, ed é in merito a ció che le sue liste saranno presiedute soprattutto da nuove voci anche fuori dal coro, proprio per donare freschezza ed innovatività alla cittá di Caserta qualora assumesse la carica di Sindaco.