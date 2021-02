LA TERNANA ASFALTA LA CASERTANA

La partita che vedeva di fronte la capolista del girone C di lega pro la Ternana contro la Casertana ha visto la netta vittoria dei giallo verdi padroni di casa ma veniamo ad un breve riassunto di quello che è successo al ‘Liberati’ di Terni nei 90 minuti di gioco: la Casertana parte meglio, ma non riesce ad impensierire più di tanto il portiere dei padroni di casa. Al minuto 18′ punizione di Furlan per la Ternana deviazione di Raivecic però troppo debole. La gara si sblocca al minuto 28′ con un tiro da fuori area di Falletti , respinta del portiere Avelli, tap in vincente in rete di Furlan per l’ 1-0 della Ternana. Dopo appena due minuti raddoppio Ternana, Partipillo in area ben imbeccato stoppa di petto e con un tiro preciso trafigge Avella per il raddoppio ternano.

La Casertana abbozza una reazione ma la difesa della Ternana concede poco e niente ai falchi rossoblù. Al minuto 32′ cross di Laverone che trova Kontek in area la cui deviazione finisce al lato. Sul finire del primo tempo sugli sviluppi di un corner è Konate di testa a trovare la marcatura numero 1 per la Casertana che accorcia le distanze finisce 2-1 la prima frazione di gioco.

Secondo tempo: Nella ripresa il leit motiv non cambia la ternana chiude bene gli spazi e riparte in contropiede in maniera sempre pungente, ed è proprio, sugli sviluppi di un contropiede che Falletti porge un bell’assist a Partipilo che con un diagonale radente fa tre a uno per i giallo verdi. La Casertana oramai non c’è più Raicevic con un tocco dolce va a segno per la quarta volta chiudendo praticamente la partita in favore dei padroni di casa.

La partita non h a quasi più nulla da dire i cambi da parte dei due allenatori non incidono più di tanto sul match, la Ternana va a segno per la quinta volta con Paghera su assist di partipilo con un gol facile a porta quasi vuota negli ultimi minuti di gara.

TERNANA (4-2-3-1): Iannarilli; Laverone, Boben, Kontek, Frascatore (78’ Mammarella); Palumbo (46’ Salzano), Proietti (71’ Paghera); Partipilo, Falletti (62 Peralta), Furlan; Raicevic (71’ Ferrante). A disp. Vitali, Damian, Vantaggiato, Torromino, Russo, Suagher, Onesti. All. Cristiano Lucarelli

CASERTANA (4-3-3): Avella; Polito, Konate, Carillo, Del Grosso (62’ Rillo); Icardi (62’ Matese), Santoro, Izzillo; Rosso (78’ Longo), Cuppone (62’ Matos), Turchetta (62’ Pacilli). A disp. Dekic, Zivkovic, De Sarlo, Hadziosmanovic, Varesanovic, De Lucia. All. Federico Guidi

ARBITRO: Eduart Pashuku di Albano Laziale (Stefano Lenza di Firenze e Costin Del Santo Spataru di Siena; IV Ufficiale Simone Galipò di Firenze)

RETI: 27’ Furlan; 29’ Partipilo; 46’ Konaté; 48’ Partipilo; 57’ Raicevic; 82’ Peralta