La Ternana continua a prendere una valanga di gol. Tutto facile per il Pisa

Ennesima giornata negativa in casa Ternana. La squadra di casa ancora non è riuscita a muovere la propria classifica. Terza sconfitta di fila in campionato e una difesa allo sbando. La squadra che aveva stupito nelle prime due uscite di Coppa Italia sembra essere un ricordo molto lontano. Forse proprio quelle sfide avevano fatto sperare in un campionato diverso, certo non si pensava di dominare il campionato ma neanche così male. 9 gol presi ed appena tre fatti, lo 0 comincia a far tramenare la tifoseria. Le prossime tre gare dovranno cominciare a portare punti per non rischiare di cominciare a contare troppi punti dalla dirette concorrenti