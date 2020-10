(La testimonianza)/Caos al pronto soccorso di Marcianise

Il pronto soccorso di Maddaloni non esiste più. Il pronto soccorso di Caserta è chiuso per covid. Tutti convergono quindi su Marcianise, il cui ospedale non è più in grado di contenere le emergenze.

Abbiamo raccolto la testimonianza di un nostro lettore che ci racconta quanto segue:

” Nel pomeriggio di oggi mi sono recato al pronto soccorso di Marcianise, il più vicino a me ancora funzionante, per accompagnare un mio parente che accusava un malore non riconducibile al covid. Giunti sul posto abbiamo trovato un pronto soccorso pieno, con auto che arrivavano ad intervalli di meno di dieci minuti per soccorsi di ogni genere. Insieme a noi, a poca distanza, ambulanze con pazienti con sintomi covid in attesa di tampone. Nessuno spazio dedicato, nessun percorso differenziato. Tanta sofferenza, tanta paura. E gli operatori sanitari in forte affanno. Lavorano senza sosta, con uno stress psicologico senza precedenti. Gestiscono l’emergenza come meglio possono. Siamo in balia degli eventi ormai. Si salvi chi può”.