La tombolata del Rotary per far del bene nel mondo

Il comunicato:

Con l’inizio dell’anno 2021 ritorna l’attivismo dei Rotary Club in sostegno delle fasce più disagiate e svantaggiate dell’intero globo terrestre. Il Rotary Club Roma Cassia, in Interclub con il Rotaract Roma Cassia, organizza una tombolata a premi, per martedì 5 gennaio alle ore 19,30, attraverso la piattaforma digitale “Zoom”. Tale evento digitale aperto anche ai non iscritti, permetterà di poter acquistare delle cartelle, create con dei fogli pdf da tre cartelle ciascuno al costo di € 5,00 a foglio, per raccogliere fondi che saranno destinate alle attività e ai tanti progetti della Rotary Foundation. Per acquistare le cartelle, chiedere informazioni o delucidazioni sulle attività del Club e della Fondazione è possibile scrivere all’indirizzo di posta elettronica: [email protected].

La missione della Fondazione Rotary è di consentire ai soci del Rotary di promuovere la comprensione, la buona volontà e la pace nel mondo migliorando le condizioni sanitarie, sostenendo l’istruzione di elevata qualità e alleviando la povertà. La Fondazione è un’organizzazione senza scopo di lucro finanziata esclusivamente dalle donazioni dei soci del Rotary e di altri sostenitori che ne condividono la visione, per la creazione di un mondo migliore. Questo sostegno è indispensabile per la realizzazione dei progetti finanziati dalle sovvenzioni della Fondazione, in grado di proporre miglioramenti concreti, sostenibili e monitorabili alle comunità bisognose. La Rotary Foundation può essere definita anche come una sorta di “Accademia della cultura del servizio”, con la caratteristica dell’utilizzo della professionalità del socio, quale componente importante per completare il quadro delle competenze necessarie ad affrontare le tematiche per sviluppare le varie progettualità.

Una storia gloriosa di azione, proposta e attività filantropica che nasce nel 1917 ad Atlanta, in Georgia, con la creazione di un Fondo di dotazione che nel 1928 cambiò nome e divenne Rotary Foundation. Quel Fondo è divenuto una delle fondazioni umanitarie mondiali leader nella promozione di iniziative per superare stabilmente o almeno attenuare problemi fondamentali di natura economica e sociale. Con l’arrivo del nuovo anno, che vede il mondo unito nella lotta alla pandemia sanitaria che ha generato l’emergere di nuove conflittualità e nuove povertà, l’azione del Rotary è finalizzata anche ad affrontarle e sconfiggerle. Eventi come quelli del Rotary Club Roma Cassia sono finalizzati a sostenere progetti e proposte affinché chi soffre a causa di malattie, povertà, mancanza di prospettive economiche e di emancipazione sociale ne abbia un beneficio diretto.