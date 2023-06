LA TOP 3 DEGLI SPETTACOLI DI QUESTO FINE SETTIMANA

Questo fine settimana nella provincia di Caserta ci saranno una serie di eventi musicali da non perdere, tra i quali ricordiamo: ROGER SANCHEZ sabato 24 giugno al Rama Beach Café, a partire dalle 21, in via Marina di Varcaturo, a Castel Volturno.

La cantante Giusy Ferreri sarà presente – invece – in quel di San Marcellino, giorno 24 giugno dalle 21, nella Villa Comunale Europa .

Domenica 25 giugno, a Caserta, nella chiesa di san Pietro in Aldifreda alle ore 19.45 inizieranno gli eventi di Medievalia, anche questa 15esima edizione sarà totalmente gratuita.