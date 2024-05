LA TRAVIATA” di Giuseppe Verdi: Spettacolare esibizione degli alunni della Scuola Media Buonarroti-Vinci di Mondragone

Mondragone. Si e’ concluso in maniera spettacolare il progetto ” Scuola In Canto” realizzato dalla Scuola Media Vinci- Buonarroti guidata dal Dirigente Scolastico Dott. Diamante Marotta.

Nella giornata di martedi infatti, gli alunni delle classi 1^ e la 2^ L della Scuola Media Buonarroti-Vinci di Mondragone, presso il Teatro Si’te 30 aprile 2024, an Carlo di Napoli, hanno dato vita ad uno spettacolo di ampio respiro esibendosi , in costume scenico, sul prestigioso palcoscenico partenopeo in una performance di notevole pregio accanto ai giovani talenti della lirica italiana sulle note de “LA TRAVIATA” di Giuseppe Verdi.

Entusiasta il Dirigente Scolastico Diamante Marotta . ” L’indirizzo musicale della Scuola Vinci- Buonarroti – ha dichiarato – rappresenta una autentica eccellenza del nostro territorio. Il nostro plauso va a tutto il corpo Docente ed , in particolare, ai Docenti di Strumento. La nostra Scuola Media e’ stato uno dei primi istituti scolastici che ha introdotto l’indirizzo musicale offrendo agli alunni la possibilità di accostarsi alla cultura e alla tecnica musicale. Oggi l’ indirizzo musicale della Vinci- Buonarroti e’ all’avanguardia nella proposta dell’offerta formativa concorrendo in modo eccellente all’acquisizione del linguaggio musicale da parte degli alunni ed integrando in maniera ottimale.gli aspetti tecnico-pratici con quelli teorici, lessicali, storici e culturali attraverso l’insegnamento dello strumento musicale e della disciplina di musica”.

Referente del progetto la Collaboratrice Vicaria Prof.ssa Anna Uttieri che ha accompagnato i giovani artisti della ” Vinci- Buonarroti” nella indimenticabile esperienza al Teatro San Carlo insieme con i colleghi Proff. Umberto Di Rienzo, Maria Concetta D’angelo ,Maria Taglialatela Angelo Scialdone , Erika Zoi, Grazia Ricciardi – tutti Docenti di Musica-, AnnaMaria Pagliaro e Antenucci Maria Agnese- Docenti di Sostegno. Fondamentale il supporto , ai fini del brillante successo del progetto, della DSGA Dott.ssa Stefania Lanzilli,

Scoprire e vivere da protagonisti il fascino del Melodramma per avvicinare i giovani e le loro famiglie alla musica ed all’Opera lirica in particolare : questo il fine del Progetto ” Scuola In Canto” , a cui ha aderito la Scuola Media Buonarroti-Vinci di Mondragone nell’a.s. 2023/2024 e curato dai Docenti di Musica in collaborazione con i cantanti lirici del S. Carlo nell’ambito della rassegna “La scuola che va a teatro!” promossa dal prestigioso teatro.

Avvolti e rapiti dalla magia dell’opera lirica, all’interno di uno scenario storico e suggestivo, quale il teatro S. Carlo, gli allievi sono stati parte attiva di tutto il discorso musicale interagendo con i cantanti lirici sia dalla platea che sul palcoscenico, accompagnati dall’orchestra dal vivo e applauditi dai genitori presenti nei palchi.

” Il nostro ringraziamento -ha concluso Diamante Marotta-va alla Direzione del Teatro San Carlo di Napoli con la quale abbiamo condiviso scelte ben motivate in ordine a contenuti e metodi di lavoro e che ci ha consentito di avvicinare all’opera un pubblico di adolescenti tendenzialmente a digiuno e magari un po’ sospettosi nei riguardi del genere, di introdurli al mondo del melodramma, dei suoi soggetti e dei suoi meccanismi di funzionamento e di significazione”