La “ tristezza” di quel basolato rotto a due passi dal Comune

Caserta. Che nella vita esistano priorità’ non lo inventiamo certamente noi, come non inventiamo certamente noi che quel basolato rotto , dove continuano ad inciampare persone , sulle strisce pedonali che da Piazza Vanvitelli portano al Comune della Città’ non è’ concepibile sotto nessun pianto di vista.

L’ articolo – appelllo e’ rivolto all’ Assessore ai Lavori Pubblici Massimiliano Marzo che proprio in questi giorni non sta esitando di certo a farsi fotografare in pompa magna a destra e manca per evidenziare il buon lavoro che sta svolgendo e le strade che volta per volta , grazie ai progetti da lui stesso presentati , stanno per essere interamente asfaltate.

Palazzo Castropignano e Piazza Vanvitelli sono il biglietto da visita della città’ , nessun progetto e nessun’altra strada può’ avere priorità’ rispetto ad un’esigenza morale ancora più’ che materiale .Speriamo nel buon senso di chi preposto. Continueremo a seguire eventuali sviluppi della faccenda!