La truffa del ” pacco bloccato” denunciata dalla Polizia di Stato

Una vera e propria truffa quella che negli ultimi giorni si sta verificando ai danni dei cittadini . Sul telefono ,o sul’ email personale ,arriva un messaggio con tanto di link dove si richiedono i dati personali bancari per il prelievo di una somma di Euro 1,99. La motivazione di tale richiesta è da individuare in una consegna di un pacco ” bloccato”

A svelare il tentativo di truffa è stata la Polizia di Stato sulla propria pagina Facebook-Ricordiamo sempre di non cliccare mai sui link che arrivano via mail o via sms senza aver prima accertato che siano veri attraverso i siti web ufficiali dei marchi in questione.