La tua pagella al Sindaco di Maddaloni. Il web e il digitale per la crescita di Maddaloni

Comprendere Maddaloni, le sue potenzialità, le problematiche e le opportunità attraverso i potenti strumenti del digitale diviene una concreta opportunità per avvicinare il cittadino alla politica e all’azione del Sindaco. Dopo il lancio della campagna di manifesti teaser “maddalonese”, prende vita l’innovativa iniziativa “La tua pagella al sindaco di Maddaloni”. I cittadini del Comune di Maddaloni potranno collegarsi al sito www.defilipposindaco.it e esprimere una valutazione da 1 a 10 su sei diverse e importanti tematiche cittadine. Una nuova opportunità per la cittadinanza da sviluppare attraverso il web, che vuole far emergere le diverse implicazioni del progetto che possiamo riscontrare nella concreta volontà di voler far emergere per tempo una quota di ipotetico malcontento, dare la possibilità di manifestare, al contrario, un nutrito apprezzamento, consolidare la relazione percettiva tra l’istituzione, l’operato del Primo Cittadino e le comunità diffuse, irrobustire la reputazione dell’istituzione comunale che attraverso l’opinione del Sindaco vuole comprendere quali sono le opportunità per crescere e fare meglio. I cittadini potranno approfondire e giudicare l’operato del Sindaco e proporre idee su come far crescere la città e la vivibilità di tutto il tessuto urbano e territoriale.