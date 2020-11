La Turris cala il poker allo Stadio Pinto

La Casertana ritorna a giocare allo stadio A. Pinto di Caserta, ma è un ritorno amaro perché la Turris ne esce vincitrice.

Domenica pomeriggio, iniziato il match ,a passare in vantaggio è la squadra di Torre del Greco e per i ragazzi di mister Fabiano è ancora una volta Luca Giannone che a nove minuti dall’inizio della partita porta in vantaggio i corallini.

Al 22esimo i padroni di casa trovano il pareggio. Con Luigi Castaldo che porta il risultato sull’ 1-1.

Allo scadere della prima frazione i vesuviani ritrovano il vantaggio grazie ad Antonio Romano ,che al 43esimo firma il momentaneo 2 a 1 per la Turris

La ripresa parte con i padroni di casa all’arrembaggio, i rossoblù cercano il pari creando qualche occasione. Al 60esimo Izzillo firma così il pareggio della Casertana per il momentaneo 2 a 2.

Solo sette minuti dopo la Turris torna in vantaggio. Grazie alla freddezza di Franco che al 67esimo firma dal dischetto il nuovo vantaggio dei corallini.

Passano solo 3 minuti e la Turris dilaga a Caserta. Quando al 70esimo Pandolfi firma il 4 a 2 finale.

Risultato tenuto che rimane fermo grazie anche ad un super Abagnale che a dieci minuti dalla fine respinge un rigore di Castaldo.

Dopo il passo falso in casa con la Paganese e il pareggio acciuffato con cuore e forza i corallini trovano così la prima vittoria nella terza giornata di derby. A pagarne le spese è la Casertana che resta ferma a tre punti. Piazzandosi in penultima posizione del girone di serie C delle Lega Pro.

CASERTANA – TURRIS 2-4

CASERTANA (4-3-3): Dekic; Ciriello (67’ Valeau), Buschiazzo (72’ Konate), Carillo, Setola; Izzillo (69’ Varesanovic), Bordin, Icardi; Cavallini (52’ Pacilli), Castaldo, Fedato (72’ Cuppone). A disp. Zivkovic, Avella, Longobardo, Petito, De Sarlo, Matese, Valeau, Varesanovic, Cuppone, Konate, De Lucia, Pacilli. All. Federico Guidi

TURRIS (4-3-2-1): Abagnale; Esempio, Rainone, Di Nunzio, Loreto; Franco, Signorelli (46’ Fabiano), Da Dalt; Romano (75’ Lorenzini), Giannone (62’ Tascone); Persano (68’ Pandolfi). A disp. Lonoce, Barone, Lorenzini, Pandolfi, Longo, Sandomenico, Fabiano, Marchese, Alma, Lame, D’Ignazio, Tascone. All. Francesco Fabiano

ARBITRO: Claudio Panettella di Gallarate (Fabio Pappagallo di Molfetta e Mauro Dell’Olio di Molfetta; IV ufficiale Gianluca Grasso di Ariano Irpino)

RETI: 9’ Giannone; 22’ Castaldo; 42’ Romano, 60’ Izzillo; 67’ Franco (rig.), 70’ Pandolfi