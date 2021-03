La UGL esprime la sua vicinanza al sindaco De Filippo

Maddaloni. Le differenze politiche e le battaglie che ne derivano non devono mai confondersi con gli aspetti umani e personali.

Proprio per questo, ieri, alla notizia che il sindaco di Maddaloni è risultato positivo al coronavirus, molte sono state le attestazioni di vicinanza e gli auguri di una veloce guarigione. In particolare la sezione del sindacato UGL di Maddaloni, nella persona di Giuseppe espugnato, vuole pubblicamente, attraverso questo articolo, esprimere la sua vicinanza al primo cittadino, augurandogli che questo momento passi rapidamente e senza conseguenze, in attesa di ritrovarlo, completamente ripreso, come controparte sulle questioni della città.