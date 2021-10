La Uil Fpl di Caserta richiede progressioni verticali ed aumento del fondo di produttività

Sempre elevato il livello di attenzione e di vicinanza ai lavoratori delle Funzioni locali da parte della Segreteria Provinciale della Uil Fpl di Caserta, sempre pronta a cogliere ed a proporre le nuove opportunità economiche e di carriera che interessano i dipendenti degli Enti Locali.

In particolare, l’Organizzazione sindacale casertana in parola si è distinta per aver indirizzato a tutti gli Amministratori locali del territorio la richiesta dell’aumento del fondo di produttività, nonché dell’applicazione delle progressioni in carriera per i lavoratori dipendenti.

“Spesso le Amministrazioni locali sono lente nel recepire le novità normative che comportano vantaggi per i lavoratori dipendenti”, afferma il Segretario Generale Domenico Vitale: ”il nostro stile è quello di rivendicare con forza l’applicazione di tali norme, fornendo al contempo, ove richiesto, consulenza e collaborazione”;

“In questo caso, possiamo affermare con orgoglio che” prosegue il Segretario, “all’esito delle richieste di aumento del fondo di produttività e dell’attivazione delle progressioni verticali per i lavoratori dipendenti, molte sono le Amministrazioni che hanno risposto positivamente, in un’ottica di collaborazione e di raggiungimento di obiettivi comuni”.

“Alcune altre Amministrazioni locali”, dichiara inoltre ll Segretario Vitale, “incomprensibilmente, ancora non hanno recepito l’importanza di offrire opportunità di carriera ai dipendenti storici che, con sacrificio ed in drammatiche situazioni di carenza di organico, trattano procedimenti amministrativi complessi e raggiungono ambiziosi obiettivi, offrendo a cittadini ed imprese servizi di eccellenza”.

“La Segreteria della UIL FPL di Caserta”, conclude Vitale, “non abbasserà la guardia: moltiplicherà gli sforzi per rappresentare il sacrosanto diritto dei lavoratori dipendenti a cogliere le opportunità di carriera in base al merito, attraverso procedure comparative, come prevede la norma. In caso di perdurante inerzia, saranno indette apposite assemblee dei lavoratori, per esercitare le giuste prerogative di informazione e, laddove occorre, di rivendicazione e di lotta”.