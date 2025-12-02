La vergogna. Michele Madonna, dirigente USB è stato licenziato

LICENZIATO IL NOSTRO DIRIGENTE USB MICHELE MADONNA:REPRESSIONE E VERGOGNA NEL CASO

JABIL/TMA

Il comunicato

Ë accaduto ciò che temevamo, dopo la lunga pioggia di contestazioni disciplinari intimidatorie:

Michele Madonna, dirigente regionale del’Unione Sindacale di Base, è stato licenziato.

Il suo unico “reato”? Aver criticato apertamente loperazione Jabil-TMA, un’operazione che

USB ha sempre denunciato come priva di garanzie industriali e occupazionali, e che oggi si rivela

per quello che è: una scatola vuota costruita per liberare Jabil dalle proprie responsabilità

Questo licenziamento rappresenta un fato gravissimo e inaccettabile, l’ennesimo atto di

repressione antisindacale dentro uno stabilimento ormai segnato da intimidazioni,

sospensioni, contestazioni pretestuose e uso punitivo della cassa integrazione

Dopo il licenziamento di Pasquale Zeno, le sospensioni illegittime di Peppe Nappo, dopo

Giuseppe Nastro, dopo le contestazioni a raffica che continuano, adesso si colpisce direttamente

un dirigente regionale colpevole di aver denunciato – pubblicamente, in modo trasparente, in

assemblee sindacali e davanti ai lavoratori – un operazione industriale indegna.

È un attacco non solo a Michele, ma alla libertà sindacale, alla libertà di parola e alla dignità di

tutti i lavoratori.

Annunciamo ricorso immediato contro il licenziamento e l’ampliamento della campagna di

solidarietà già in corso in difesa di tutti i lavoratori colpiti dalla repressione di TMA.

Chi colpisce un rappresentante sindacale colpisce la libertà di tutti.

USB Lavoro Privato – Categoria Operaia dell’Industria Nazionale Caserta, 2 dicembre 2025