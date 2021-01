La vice presidente di Calatia Rosa eletta nel consiglio provinciale ACLI di Benevento

Nella giornata di ieri, Immacolata Petrillo vice presidente dell’associazione Calatia Rosa, che si occupa della violenza contro le donne, anche con uno sportello antiviolenza è stata eletta nel consiglio provinciale US ACLI di Benevento.

Il XVI congresso provinciale dell’Unione Sportiva Acli di Benevento, presieduto dal vice presidente Antonio Meola, si è svolto al polo museale Musa ed ha avuto come tema: “Associazioni in rete lo sport protagonista del cambiamento nel Sannio”.

Oltre gli 88 delegati accreditati, un folto parterre di ospiti, dal sindaco Clemente Mastella, al deputato Pasquale Maglione, alla senatrice Danila De Lucia, al consigliere regionale Mino Mortaruolo al direttore della Cartias, don Nicola De Blasio. Hanno partecipato anche il presidente regionale dell’Us Acli Campania, Alfredo Cucciniello, il delegato Coni, Mario Collarile ed il presidente delle Acli Benevento, Danilo Parente.

Il presidente uscente, Alessandro Pepe, che al termine dei lavori è stato riconfermato nel suo ruolo, nel suo intervento, ha riassunto i quattro anni della prima esperienza alla presidenza dell’ente di promozione sportiva.

Pepe ha affermato che la politica deve radicalmente cambiare modo di condurre la città e gli eventi sportivi, sottolineando l’importanza di nominare un assessore ad hoc che possa dedicarsi all’intero settore, dagli impianti sportivi agli eventi.

Grande soddisfazione per la Petrillo, che amplia in questo modo il suo raggio d’azione e porta il suo contributo, che coniuga sport e sociale, nel consiglio provinciale delle ACLI di Benevento.