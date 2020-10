La VIDEO SEGNALAZIONE. Cinema sporco e spettatori senza mascherina

Ieri sera, è giunta alla nostra redazione, la segnalazione, con tanto di video, delle condizioni in cui alcuni lettori hanno trovata la sala di noto cinema della zona, in cui si erano recati per assistere allo spettacolo delle 21.30.

Come ben si vede dal video, la sala non era stata pulita dopo lo spettacolo precedente. C’è da dire che anche gli spettatori che avevano occupato la sala prima non si sono risparmiati per lasciare ovunque bicchieri, cannucce e residui di cibo. Molta la sporcizia rilevata.

Non solo: queste persone hanno voluto anche evidenziare di aver notato in sala molte persone che non indossavano la mascherina. Nessuno ha rilevato la temperatura all’ingresso e non ricordano di aver visto igienizzante per le mani. Fortunatamente non c’era nessuno a “spezzare” il biglietto, ma un rilevatore di QR code.

Questo esempio fa capire come il problema non siano gli orari, ma il rispetto delle regole e della normativa vigente anti covid. Rispettandola tutti, saremmo tutti meno a rischio.