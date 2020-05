La videoconferenza di Marino: la prima fase di ripartenza dell’economia cittadina

Nella videoconferenza tenuta nel pomeriggio di oggi, sabato 2 maggio, il Primo cittadino Carlo Marino ha spoilerato letteralmente i contenuti della prossima ordinanza del presidente della regione De luca. Nell’ordinanza si prevede, con decorrenza da lunedí 4 maggio, la possibilitá di passeggiare su tutto il territorio cittadino senza fasce orarie prestabilite, pur sempre mantenendo le distanze di sicurezza e indossando la mascherina e possibilmente i guanti, evitando tra l’altro veri e propri assembramenti. Per coloro che sono interessati all’attivitá fisica all’aperto invece sará possibile svolgerla dalle 6.30 alle 8.30 del mattino anche senza mascherina, e non diversamente. I parchi giochi rimangono chiusi a protezione dei piú piccoli.

Le parole del Sindaco sono, tuttavia, incentrate soprattutto sulla ripresa economica della cittá. In questo giorni il suddetto, con le Camere di Commercio ed il presidente De Luca hanno discusso a lungo il punto dell’ordinanza 41 della Regione riguardante la possibilitá di attivare il meccanismo del take away per il settore della ristorazione. Prendersi cura di una cittá in un periodo storico del genere significa tenere conto di una serie di meccanismi incrociati fra loro riguardanti non solo la vita e la salute delle persone bensí anche l’economia ed in un qual senso la vita e la salute delle attivitá imprenditoriali del suolo cittadino. L’economia ha bisogno di girare affinché la vita delle persone possa migliorare e ripartire, non si può piú permettere che un settore economico sia totalmente o in buona parte fermo, dietro quel settore ci sono famiglie, ci sono persone che senza lavoro non possono condurre una vita normale. Si giunge cosí alla conclusione che da lunedí saranno possibili le attivitá di take away e non solo delivery presso bar, pub, ristoranti ed attivitá simili. Successivamente dal 18 maggio ci sará la riapertura di tutte quelle attivitá il cui stop sarebbe cessato il primo di giugno come parrucchieri, barbieri, centri estetici.

La videoconferenza termina con un invito a resistere a casa il piú possibile annesso tuttavia ad una propensione per la rinascita economica cittadina ed a una speranza positiva per il vicino futuro. Il sindaco promette una grande ripartenza ma con ogni garanzia per la salute e confida nella buona fede dei commercianti, dei ristoratori e dei cittadini in generale affinché sfruttino con buon senso i permessi che nel tempo stanno riacquisendo.