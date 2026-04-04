È previsto per venerdì 10 aprile 2026 alle ore 19:00, il nuovo format della seconda serata da detective, organizzata dall’Osservatorio Giuridico in Via Marconi, 9 a Caserta. Prosegue come un sequel l’avvincente gioco dal gusto poliziesco. Il secondo appuntamento, tanto atteso, dopo il primo intitolato “Serata da detective”. Un caso da risolvere, indizi nascosti da decifrare e sospettati da mettere sotto pressione. Ai partecipanti verrà presentato un caso investigativo originale, ideato interamente dall’equipe dell’OGI. Gli aspiranti detective dovranno ricostruire la verità. Obiettivo è rendere il mondo giuridico e investigativo accessibile, stimolante e partecipativo, trasformando ogni incontro in ogni indagine da risolvere. Si tratta di eventi che uniscono divulgazione, formazione ed intrattenimento. Stavolta la scena è la villa degli orrori. Ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria ai numeri 331/9564230 e 329/8133151.