La violenza uccide anche la cultura

di ANTONIO DI LORENZO

La cultura che salva. È questo il messaggio mai banale che anima una settimana di eventi social targati Combo, Comitato Biblioteca Organizzata. Un doppio appuntamento di sensibilizzazione per accendere una luce sul tema della diversità e dell’inclusione, con l’obiettivo di educare al confronto e alla tolleranza dell’altro. Il tutto con una grande mediatrice: la cultura, strumento per raggiungere questi obiettivi.

Si parte questa sera con una diretta sul canale Instagram del Comitato @combo_caserta alle 21, quando la presidentessa Roberta Giannini incontrerà l’associazione Rain Arcigay Caserta nella persona di Emilia Galeone, attivista per i diritti LGBTQ+ ed autrice del libro “Come un fior di fragola ad agosto “. Al centro del dibattito le attività dell’associazione e la sua presenza sul territorio, le strade dell’inclusività e dell’accettazione e la lotta per il DDL Zan, tema caldo del dibattito politico nostrano.

Sabato alle 18.30 toccherà invece a SpazioDonna Onlus, sempre da remoto (ma sulle piattaforme Zoom e Facebook), con un focus sul tema della violenza di genere, anch’esso, purtroppo, sempre attuale.

Perché l’intolleranza, la violenza, l’odio uccidono anche la cultura.