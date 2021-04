La Viterbese cerca punti salvezza, i falchetti invece vogliono vendicare la farsa della gara di andata

Sarà una gara molto sentita quelli di lunedì sera tra Viterbese e Casertana.

La squadra di casa non è ancora salva in maniera matematica e lunedì vorrà cercare di bissare la vittoria della gara di andata. I falchetti dal canto loro, vorranno dimenticare è vendicarsi di quella gara. I falchetti in quel occasione sono stati costretti a giocare in nove uomini.

Tralasciando però l’astio che resta dopo la gara di andata i falchetti cercheranno una vittoria per avvicinarsi alla qualificazione hai playoff e per dimenticare la sconfitta di sabato contro il Palermo. Sarà un vero e proprio fuor de forse per i falchetti che avranno ben tre gare in una settimana.