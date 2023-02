La vittoria di Elly Schlein fa felice parecchi membri del PD di Terra di Lavoro

Se da un lato c’è chi piange per una sconfitta davvero difficile da digerire, nel Partito democratico casertano c’è anche chi, giustamente, esulta. Come i protagonisti del Coordinamento di Elly Schlein Caserta, composto da Antonella Dollero, Alessandro Landolfi, Giovanni Comunale ed Alessandro Tartaglione che hanno portato a casa un risultato importante, a partire dalla vittoria nel Capoluogo.

“Il voto delle Primarie in Terra di Lavoro per Schlein – spiegano – è stato straordinario se si pensa che tutta la filiera istituzionale del Partito Democratico era schierata con Bonaccini. Elly vince in Comuni strategici come Caserta, Maddaloni, Capua, Santa Maria C.V., Parete, Orta di Atella, Sant’Arpino. In tanti altri Comuni, come Pignataro, Marcianise, Marzano Appio, Succivo, Trentola Ducenta, Vitulazio, Aversa e nel territorio del Matese, registriamo risultati molto interessanti nonostante la sproporzione dei soggetti in campo. Ai seggi abbiamo potuto constatare la presenza di giovanissimi, donne e numerosi militanti che si erano nel tempo allontanati dalla sinistra e dalla politica. Tante persone che si sono spontaneamente mobilitate con lo scopo di riorganizzare un partito che da tempo si era smarrito. Anche la nostra provincia ha colto l’entusiasmo che Elly Schlein ha saputo trasmettere e l’idea di costruire un nuovo partito della sinistra che rimetta al centro del dibattito pubblico la questione sociale ed ambientale oltre a rimediare ai tanti errori del recente passato. Una vittoria che servirà anche a contrastare, in collaborazione con le migliori energie delle varie anime del partito, i potentati locali che limitano la libera espressione e la partecipazione dei cittadini alla politica. Un segnale che arriva anche alle altre forze progressiste insieme alle quali bisognerà collaborare per creare un fronte plurale con l’obiettivo di battere le destre, a partire dalle prossime elezioni amministrative del 14 e 15 maggio 2023″.