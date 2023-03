La voce del sud al Trianon, Fiorenza Calogero in teatro con AnimaFolk & Friends

Napoli – Esplosiva come sempre l’artista Fiorenza Calogero che non smette di stupire il suo amatissimo pubblico a cui dà appuntamento al teatro Trianon Vivian di Napoli venerdì 10 marzo alle 21 con il suo bellissimo spettacolo AnimaFolk&Friends, produzione Migrazioni Sonore. Un concerto coinvolgente che abbraccia i suoni del sud Italia caratterizzandoli con un lavoro strumentale al passo coi tempi. Tammurriate, tarantelle, brani d’autore e canzoni classiche napoletane, la Calogero non lascia nulla al caso e ripropone le grandi opere del passato che naturalmente plasma con la sua particolare impronta rendendole originali e uniche. Con lei sul palco del teatro di Forcella artisti bravissimi, tutti con un’unica passione comune: la musica popolare. La Calogero, infatti, è riuscita nel corso della sua carriera artistica a divenire uno dei simboli della cultura mediterranea e popolare. Come non ricordare la sua attenzione ai riti musicali che incorniciano da secoli la devozione mariana o il suo studio e amore per il grande commediografo Raffaele Viviani. Una produzione artistica poliedrica e affascinante che oggi si manifesta nella sua completezza, appunto, nello spettacolo AnimaFolk. Compagni d’avventura della celebre artista Marcello Vitale (chitarra battente e direzione musicale), Carmine Terracciano (chitarre), Nino Conte (fisarocnica), Gianluca Mercurio (percussioni), Antonio Montuori e Pasquale Di Lascio (percussioni con materiali di riciclo). E poi tanti graditissimi ospiti al concerto della Calogero, come: Biagio De Prisco, La Voce della Tradizione composta da Marianna Ricciardi, Luigi Matrone, Fortunato Carotenuto, Il Coro Popolare dell’Agro Nocerino Sarnese, La Paranza di Febbraio (provenienti da Giugliano in Campania), Enrico Vicinanza, Sonia Totaro e i Ra Di Spina con le voci di Laura Cuomo, Francesco Luongo Alexsandra Ida Mauro e Francesco Santagata con un live electronics. < >.