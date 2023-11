“La voce delle donne”, flashmob contro la violenza sulle donne.

Caserta.

In occasione della “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne” del 25 novembre, istituita dall’assemblea delle Nazioni Unite nel 1999, l’associazione “NOI VOCI DI DONNE” ha organizzato un flashmob che partirà alle ore 10.00 dallo stadio Pinto, insieme a varie scolaresche, per poi far tappa in Piazza Vanvitelli e davanti la Reggia di Caserta.

Coinvolgendo i ragazzi e le ragazze l’intento è di ribadire a gran voce che l’obiettivo primario è sempre quello di far sì che nessuna vittima di violenza si senta abbandonata a se stessa e di offrire, attraverso le nuove generazioni, speranza e rinascita, oltre che di riconquista della propria identità e dignità di donne.

Ricordiamo a chi legge che, nel Belpaese, solo nei primi mesi del 2023 i femminicidi sono stati 100.

Senza contare i drammatici dati sui casi di violenza sessuale, in aumento tra i minori.