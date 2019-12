La Volalto 2.0 Caserta apre a sponsor con pagamenti in valuta Bitcoin con regole e contratti registrati

La Volalto 2.0 si apre al futuro, in queste ore la società ha deciso di aprire alla possibilità, di entrare come sponsor anche con il pagamento con Bitcoin. Sarà possibile quindi sponsorizzare la squadra casertana anche tramite questo nuovo pagamento.

Questo il comunicato della Volalto 2.0: Bitcoin & Volley, un connubio possibile.

Ancora un progetto di respiro internazionale per la Golden Tulip Volalto 2.0 Caserta, società che milita nella massima serie di pallavolo femminile: A1.

Gli sponsor interessati a sostenere il progetto del club casertano da oggi possono pagare con valuta Bitcoin. La Golden Tulip Volalto 2.0 Caserta è orgogliosa di essere all’avanguardia nel portare nuove tecnologie e nuove idee nel mondo del volley che conta: la moneta digitale, in poco tempo, potrebbe diventare un importante strumento di business per la società. La Golden Tulip Volalto 2.0 Caserta apre, dunque, alle sponsorizzazioni con pagamenti in Bitcoin ma con una clausola ben precisa: il tutto dovrà essere contrattualizzato e registrato presso gli organi competenti. Gli interessati possono contattare direttamente il club al seguente indirizzo mail: [email protected]