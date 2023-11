“La volontà di contribuire a creare un ambiente migliore per le generazioni future è ciò che ha sempre alimentato la mia passione”, una chiacchierata con Alfonso Fattore ai microfoni di BelvedereNews

Qual è la proposta di Teverola Sostenibile per quanto riguarda l’igiene urbana? Mi riferisco alla manutenzione del verde pubblico, alla pulizia delle caditoie e dei tombini o anche al raccoglimento degli oli esausti, sul quale sei intervenuto in passato, e sullo smaltimento di rifiuti difficili da smaltire come i tessili sanitari.

“A mio avviso, è fondamentale sviluppare un programma per l’igiene urbana che sia in sintonia con le reali esigenze del territorio. Ad esempio, durante il mio mandato, abbiamo avviato un censimento dei condomini, grazie alla collaborazione della Polizia Locale, al fine di determinare il numero di unità abitative presenti e comprendere le modalità con cui garantire i servizi essenziali. Purtroppo, per quanto riguarda il verde pubblico, manca un sistema di irrigazione (si veda il notevole spreco di 80.000 euro per le aiuole in Via Roma) e un programma di manutenzione ben definito. Nel corso del mio mandato, abbiamo implementato un programma di manutenzione, specialmente nelle periferie, per assicurare servizi essenziali. C’è stato un dibattito sulla possibilità che l’aumento dei servizi da me richiesti potessero comportare un aumento della TARI (tassa sui rifiuti). Tuttavia, ritenevo che un servizio efficiente e coerente sarebbe stato un vantaggio per i cittadini. Ad esempio, nel centro storico, avevamo l’intenzione di implementare un servizio regolare di spazzamento, anche nelle strade più strette, con un sistema di pulizia manuale e meccanica giornaliero. Lo stesso per le zone affollate come le scuole e il cimitero. Rispondendo alle segnalazioni dei cittadini, mi sono occupato dello smaltimento di rifiuti tessili e sanitari. Abbiamo dotato l’ente di un contenitore automatico dedicato a questi rifiuti, anche se purtroppo non è mai stato utilizzato (e ancora giace nel cortile comunale). L’obiettivo era facilitare lo smaltimento di pannolini e rifiuti simili. Abbiamo anche predisposto un avviso per questo servizio, ma purtroppo non è mai stato dato seguito a tali progetti. Inoltre, grazie anche all’aiuto disinteressato dei membri di Città Viva, ci siamo impegnati per stabilire un regolare sistema di smaltimento degli oli esausti, riuscendo a raccogliere numerose tonnellate nei primi mesi. Questo intervento è stato fondamentale per prevenire l’inquinamento ambientale. Invece, il contenitore per il mangiaplastica, nonostante il finanziamento ottenuto, è diventato, come molte altre iniziative rimaste in sospeso dopo il mio mandato, solo un lontano ricordo.”

In queste settimane, come sta denunciando più volte anche Teverola Sostenibile, si stanno ripetendo atti di vandalismo, specie nella zona di via Campanello, e recentemente anche nel Rione Napoli. Nei progetti di Teverola Sostenibile c’è anche qualcosa che riguarda la sicurezza pubblica?

“A Teverola, purtroppo, non è mai stato implementato un sistema di videosorveglianza che coprisse l’intero territorio. Tuttavia, nel 2019 abbiamo dotato la polizia municipale di due sistemi mobili di videosorveglianza che sono stati di grande utilità. Ad esempio, hanno contribuito notevolmente alla lotta contro l’abbandono illecito di rifiuti, in particolare nelle aree di via Campanello e via Garibaldi. Per quanto riguarda atti di vandalismo, riteniamo – come gruppo politico – opportuno sviluppare programmi di controllo nelle aree interessate. Come Città Viva, stiamo attualmente conducendo questionari anonimi rivolti a tutti i cittadini. Fino a ora, ne abbiamo realizzati tre e abbiamo ottenuto 1153 risposte. Abbiamo avviato questa iniziativa perché riteniamo che la conoscenza del territorio sia fondamentale per un’efficace amministrazione, e il fatto che 1153 cittadini abbiano risposto ai nostri questionari dimostra un forte desiderio di partecipazione. Abbiamo chiesto ai cittadini cosa ne pensassero del territorio e il 98,3% di coloro che hanno risposto, su un campione di 520 persone, ha sottolineato la necessità di un controllo regolare sulla qualità dell’aria. Inoltre, riguardo alla devianza giovanile, il 92% degli intervistati, su un campione di 250 cittadini, ritiene che le politiche sociali volte a contrastare il fenomeno siano inesistenti, mentre il 52% ritiene che la devianza giovanile sia diffusa. Un dato allarmante è che il 27% ha dichiarato di essere stato vittima di atti di bullismo e il 55% ha dichiarato di aver assistito ad atti simili almeno una volta. Ritengo che ci sia un problema culturale sottostante a tutto questo. Se i ragazzi di 14/15 anni vedono come unica alternativa vandalizzare l’arredo urbano, il problema risiede nelle aspettative che l’amministrazione e le Istituzioni in generale non siano state in grado di soddisfare nei giovani cittadini di questo territorio. L’amministrazione, con l’intera filiera istituzionale, potrà risolvere il problema solo garantendo la realizzazione di percorsi culturali ed educativi che offrano a tutti i giovani della città l’opportunità di esprimersi in contesti diversi dalla strada. Credo che tutti i ragazzi meritino pari opportunità, indipendentemente dalle loro condizioni familiari o economiche. Anche se riuscissimo ad offrire una sola alternatività, significherebbe che abbiamo adempiuto al nostro dovere. La nostra proposta si basa su dati concreti, una profonda conoscenza del territorio e delle reali e concrete esigenze dei cittadini.”

Ho frequentato le scuole medie a Teverola e spesso mancavano le attrezzature adatte per fare lezione, mi riferisco a strumenti musicali o oggetti per esperimenti scientifici. Più volte, inoltre, la palestra era inagibile (vicenda che Teverola Sostenibile ha denunciato). Per l’istruzione quali sono gli obiettivi di Teverola Sostenibile?

“Anche quando ero al Comune, purtroppo, non si sono compiuti passi significativi nel migliorare le infrastrutture scolastiche. Condivido pienamente l’opinione che sia essenziale investire nell’istruzione dei giovani studenti. Ritengo che sia possibile raggiungere questo obiettivo, ma richiede non solo competenza, ma anche un gruppo politico coeso e motivato che si prefigga obiettivi chiari e definiti. È fondamentale considerare anche l’accessibilità alle scuole, garantendo un trasporto pubblico efficiente per gli studenti (ed è possibile). Questi sono solo alcuni degli aspetti tecnici che possono contribuire a migliorare le condizioni delle infrastrutture scolastiche nella nostra comunità.”