La10 Miglia Normanna. In griglia di partenza un trend stellare di atleti, occhi puntati su Dickson Simba Nyakundi e Sofii Yaremchuk

Aversa – Sabato 29 ad Aversa (Ce) nel palazzetto dello sporto PalaJacazzi è stata presentata l’IV edizione della manifestazione di atletica leggera con egida FIDAL che copre la distanza di 16km, 93 denominata “La 10 miglia Normanna” in programma domenica 7 maggio. La corsa su strada nelle vie della millenaria città costruita con storia, arte e cultura, l’appuntamento è sempre della Podistica Normanna del presidente Giovanni Belluomo. Questa edizione del 2023, si presenta con un Look ed un programma completamente nuovo in più ha scelto come quartier generale della manifestazione l’arena coperta dedicata a Maria Teresa Jacazzi. Al tavolo dei relatori Alfonso Golia (sindaco di Aversa) Nicola Esposito (sindaco di Lusciano) Bruno Fabozzi (presidente Fidal C.R. Campania.) Luigi D’Aniello(presidente ASPAL) Alessandro Cannolicchio (presidente associazione Il Coraggio dei Bambini). Ha condotto la presentazione Lucia Grimaldi (giornalista). In sala, non sono mancate personalità e atleti del panorama sportivo campano e giornalisti sportivi di varie testate. La quota di partecipanti in gara conta oltre 1000 atleti pronti a colorare di sport puro le strade di Aversa e quelle del comune di Lusciano. La parte tecnica vede un cast di atleti Italiani e stranieri stellari Che daranno il massimo per fissare il nuovo record del percorso. Giusto ricordare la premiazione che mette in palio premi per atleti italiani e stranieri. Il pronostico per il probabile vincitore in assoluto e quello della prima donna al traguardo gli occhi sono puntati sull’atleta keniota che in Italia corre per la Caivano Runners Dickson Simba Nyakundi, al femminile si celebra l’atleta italiana del centro Sportivo Esercito Sofii Yaremchuk i due atleti contano accrediti mozzafiato da panorama internazionale. La gara può anche delle sorprese conoscendo i nomi della Start Lista atleti assoluti.