Ladri di appartamenti fanno man bassa a Maddaloni

In questi ultimi giorni d’agosto ci è stata segnalata un’ondata di furti negli appartamenti in città. Con la complicità delle vacanze che svuotano in parte la città, specie nella trascorsa settimana a ridosso del Ferragosto, molti si sono ritrovati le case svuotate.

Diverse le zone interessate: in modo particolare l’area di via Napoli e la zona di via dell’ Uliveto.

Il consiglio principale è di non diffondere spostamenti sui social che potrebbero ulteriormente invogliare visite indesiderate nelle case.