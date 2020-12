LADRI E SCIACALLI IN AZIONE TRA SAN CIPRIANO E CASAL DI PRINCIPE

cronaca nera

Ladri e sciacalli sono entrati in azione nel casertano, ladri ripresi dalle telecamere corre attraverso i social network il video di una banda di ladri che è entrata in azione tra Casal di Principe e San Cipriano d’Aversa.

Secondo quanto segnalato dai cittadini, un gruppo composto da almeno 3 persone, avrebbe tentato il colpo in una casa della zona Acquedotto. Dalla clip, ripresa da una telecamera privata e postata sui social network, si vede un’auto in sosta. Qualcuno scende dalla vettura e sembra suonare il campanello prima di rientrare in macchina. All’improvviso dalla casa esce qualcuno che scavalca il cancello e rientra in auto, prima che la stessa riparta.

Ma non era zona rossa zona gialla, ZONA ROSSA, divieto di spostamenti niente di niente ladri e sciacalli di appartamento sono entrati in azione