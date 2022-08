Ladri in azione nella notte in un parco residenziale

Maddaloni – Tornano agli onori delle cronache i ladri d’appartamento anzi in questo caso specifico di garage. Una notizia che evidenzia il reato, ma un reato collegato alla situazione economica sempre più drammatica che si sta vivendo. E che oggi più di ieri fa ancor più paura e crea preoccupazione. Nella notte appena trascorsa hanno messo a segno un colpo in un parco residenziale di Maddaloni, in una traversa di via Napoli quasi al limite della città.

Un bel danno per i malcapitati. Il loro garage, con ingresso da via Mastrantuono è stato letteralmente svuotato.

Sono stati portati via, tra le altre cose, attrezzi da meccanico, bici elettrica ,un scooter 125.

Il danno però è di tutti condomini visto che per entrare i ladri hanno smantellato il cancello elettrico di protezione.