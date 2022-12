Ladri in azione. Tante le segnalazioni in città

Maddaloni – Il periodo delle festività natalizie incentiva purtroppo anche l’azione di malviventi ai danni di onesti cittadini. In questa settimana, a Maddaloni , ci sono stati segnalati svaligiamenti di appartamenti e supermercati con danni consistenti. In particolare in questa ultima settimana oltre ad un noto supermercato sono stati svaligiati ben 2 appartamenti in pieno centro.

I ladri sono entrati con più facilità utilizzando le impalcature dinanzi ai palazzi ed hanno approfittato anche per sottrarre attrezzi alle ditte.

Ricco anche il bottino al supermercato.

Foto di repertorio.