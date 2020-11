Ladri in corsia. Il covid ha innescato la guerra tra poveri

Raccontiamo di seguito il racconto – denuncia di un cittadino. Il covid sta facendo venire fuori il peggio di questa società; sta manifestando un disagio sociale noto ma non così palese. Non è andato tutto bene, non sappiamo come andrà:

“Un uomo di Aversa, di 68 anni, che chiameremo Carlo il giorno 11 ottobre mio suocero comincia ad avere febbre. Viene accompagnato dalla moglie a fare il tampone e dopo 4 giorni arriva il risultato purtroppo positivo al virus. Inizialmente ha ricevuto assistenza domiciliare da parte dell’ ASL che gli forniva l’ossigeno. Viene poi ricoverato a Maddaloni giorno 16 ottobre, con evidenti difficoltà respiratorie, nel reparto di terapia sub intensiva. Domenica 25 ottobre Carlo è migliorato notevolmente, e informa dei suoi progressi amici e parenti. Invece, dopo un pò, si aggrava tanto che, il giorno 28, viene trasferito in terapia intensiva; ne uscirà morto il 3 novembre. L’uomo, a detta dei familiari, prima del covid, godeva di buona salute e non aveva patologie pregresse. La triste vicenda si conclude con la beffa oltre il danno: consegnata la salma e gli effetti personali ai parenti, questi si accorgono che dal portafogli di mio suocero mancano 20€ .”

Storie di guerra tra poveri ai tempi del covid.