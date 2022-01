Ladro di biciclette in azione. La denuncia di un negoziante

Santa Maria Capua Vetere. Questa mattina intorno alle 9.30, in via Mazzocchi 90, il proprietario di un negozio di telefonia, ha subìto il furto della propria bici elettrica, parcheggiata davanti al suo negozio, mentre era impegnato con due clienti.

Aveva notato, ripreso anche dalle telecamere della sua attività, l’andirivieni sospetto di un uomo, e nel momento in cui il ventinovenne titolare dell’attività, si è distratto con i clienti, il ladro ha agito, sottraendo la bici al legittimo proprietario, che lo ha rincorso fino a Via Albana, dove si trova il Municipio, ma ha poi dovuto fare marcia indietro e ritornare al negozio, lasciato aperto, con la merce incustodita e con i soldi in cassa, nel tentativo di fermare il ladro.

Il malcapitato è Elhadji, un senegalese di 29 anni che ha denunciato l’accaduto sui social, trovando almeno tre persone che hanno riconosciuto il delinquente come ladro anche della loro bici, e che sembrerebbe, secondo alcune testimonianze, essere un abitante di Santa Maria C.V.

Il giovane senegalese, pieno di rabbia per l’accaduto, esprime tutto il suo rammarico, dichiarando che ha già subìto una rapina, uno scasso alla serranda del negozio, un accoltellamento e ora gli è toccato subire anche questo furto, proprio davanti ai suoi occhi, ed è orgoglioso, nonostante sia giovanissimo, di essere riuscito, con tanto sacrificio, andando lontano dalla sua famiglia, ad aprire un negozio, lavorando onestamente e non riesce proprio a mandare giù simili atteggiamenti; Avrebbe potuto intraprendere anche lui brutte strade, ma ha scelto la strada più difficile: l’onestà e la fatica.

Il suo appello sui social è di individuare il ladro della sua bici e segnalarlo, in modo da, conoscendone il nome, poterlo denunciare alle forze dell’ordine.