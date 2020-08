Parole che gelano la Casertana che stava provando a prendere il calciatore ex Reggina. Ieri ai colleghi della gazzetta del sud ha parlatol’ agente di Sarao.

Queste le parole di Manuel Sarao Giovanni Tateo:” Nessuno mi ha ancora comunicato che Sarao andrà via dalla Reggina, così come nessun altro club si è fatto vivo per sondare il terreno. In caso di cessione, prenderemo in considerazione solo piste inerenti la serie b, categoria che il ragazzo ha conquistato sul campo insieme ai compagni”.