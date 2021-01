L’AMICA GENIALE, LENÙ GIRA IN PIAZZA DANTE ( le foto)

Nonostante il cattivo tempo, fan e passanti si fermano a guardare il set della serie l’Amica geniale tratta dal bestseller di Elena Ferrante in piazza Dante. Una telecamera posizionata su una gru all’altezza della statua di Dante riprende dall’alto la scena. Lenù entra nella libreria di Tullio Pironti dove lavora come commessa. La bottega è stata trasformata con lo stile anni ’ 70 come i negozi vicini che richiamano i caratteri d’epoca. La tipografia, il vino, olii e liquori, la merceria. Lenù, interpretata da Margherita Mazzucco, passeggia tra gli espositori dei libri e le auto d’epoca, biciclette e Apecar in sosta nella piazza. I fan scattano foto in continuazione, gli assistenti al set cercano di fermarli. Ma non c’è verso. Emoziona il ritorno di Lenù nel mondo dei libri, a Port’Alba.