L’AMICA GENIALE, TORNANO LILA E LENÚ A NAPOLI LE RIPRESE DELLA TERZA STAGIONE (FOTO)

Ritornano Lila e Lenú, protagoniste della serie più amata su Rai 1, l’Amica geniale .

In attesa di vedere sullo schermo la terza stagione , che racconta il terzo libro di Elena Ferrante , Storia di chi fugge e chi resta , in questi giorni a Napoli , il cast della serie è ritornato a girare nel rispetto delle norme anti COVID.

Lenú , interpretata da Margherita Mazzucco , sposatasi a Firenze , rimarrà delusa del matrimonio e perderà l’ispirazione per la scrittura , mentre Lila interpretata da Gaia Girace , si iscriverà al Partito Comunista Italiano e prenderà coscienza dello sfruttamento che subisce lavorando in fabbrica . Insieme con Enzo che aiuta a studiare informatica , Lila troverà lavoro come programmatrice all’IBM.

La produzione , ha pensato di allestire il set di alcuni arredi come la fermata dell’autobus 140 che aveva qui il suo capolinea e portava poi a Posillipo . Altre scene saranno girate anche nell’emiciclo e nella Liberia di Tullio Pironti storico editore della città .

Questo è solo un assaggio su ciò che vedremo presto su Rai 1 . Nel frattempo tutto il cast sarà impegnato a girare in questi giorni in due piazze storiche della città , piazza del Gesù e piazza Dante , fino ad arrivare al lungomare.