L’Amministrazione Aruta approva il bilancio. L’opposizione abbandona l’aula

Arzano, Il consiglio comunale ad Arzano, previsto per il 5/9/2022 è sembrato un pranzo di Natale in modalità tradizionale: tutti predicano pace, ma nel giorno in cui ci si riunisce, i commensali finiscono per tirarsi anche i piatti.

Così sono stati convocati i consiglieri arzanesi per l’approvazione del Bilancio assieme ad un’altra serie di punti all’ordine del giorno; gli animi però, non sono sembrati per nulla collaborativi, con toni che hanno superato le regole probabilmente del confronto e del dialogo istituzionale, laddove consiglieri d’opposizione si sono lasciati andare ad epiteti pesanti durante le interrogazioni, apostrofando d’incompetenza ed in tono anche aggressivo, l’assessore Tramontano, o incalzando in modo inappropriato la Prima cittadina Dott.ssa Aruta.

Non è mistero che i problemi nel piccolo comune siano, evidenti e difficoltosi nella risoluzione, innegabile per altro i rallentamenti riscontrati ad opera della giunta. I ritardi e l’imprecisione degli stessi consiglieri arrivati ben oltre i trenta minuti dall’ora della convocazione (Ferone e Giovenco, così se ne cita uno per parte) fanno ben intendere quanto ci sia scarsa preoccupazione a mostrarsi quanto meno puntuali e presenti ai lavori del consiglio. Al momento della relazione dell’Assessore Vitagliano, relativa al Bilancio d’approvazione, i consiglieri comunali contestando apertamente anche le procedure del Segretario comunale, hanno abbandonato l’aula a ridosso della lettura di uno scritto del consigliere Rega. Un’atteggiamento che conferma quanto meno, un inadeguata modalità di rappresentanza dei cittadini, visto il consenso popolare ricevuto, è quanto meno d’obbligo assistere a ciò che la maggioranza ha prodotto ed esercitare il proprio ruolo di controllo (costruttivo), piuttosto che lavarsene le mani assentandosi in modo deliberato e a spregio del ruolo ricoperto, oltre a dover mantenere la dignità delle istituzioni presenti e rappresentate. Ma a quanto pare, ormai abbandonare l’aula “fa moda” tra tiktoker e youtuber politicanti.

Insolito e di pessima scelta strategica, l’interrogazione da parte del consigliere Giovenco (giò ritardatario alla convocazione) risultando inesatto, approssimativo e sicuramente poco informato sulle attività delle concerie Russo, laddove nel vuoto e nell’imprecisione delle sue domande è venuto persino da chiedersi, se quest’ultimo non fosse seduto dal lato sbagliato dei banchi consiliari.

Accorato e visibilmente acceso l’intervento della Sindaca Aruta che ha richiamato durante il suo discorso in risposta alle interrogazioni ricevute, il senso di resposabilità necessario all’attività amministrativa, fatta di atti e provvedimenti, piuttosto che di parole ed intenti che nascondo la volontà dei molti di rallentare e congestionare un comune già di per sè disastrato, rimproverando per altro (e a giusta ragione) chi tra i consiglieri d’opposizione ha dimenticato d’esser stato seduto più volte in consiglio senza produrre nulla di particolare nelle amministrazioni precedenti, oltre ad aver sicuramente perso il contatto col territorio nel rendersi conto delle difficoltà reali persistenti, che abbisognano di volontà risolutiva e non certo di polemica sterile fatta nei luoghi istituzionali (a spese della collettività).