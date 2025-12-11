Con Patrizia Papa e la sua nuova raccolta di racconti “L’amore è un pensiero costante” edito da “Scatole Parlanti” torna a Capua, alla Libreria Circolo dei lettori di Capua e Mater bistrot – Cose d’Interni Libri di Capua, la rassegna “Terra di Lavoro Scrive” dedicata agli scrittori della provincia di Caserta e curata da Marilena Lucente per il “Capua il Luogo della Lingua festival”.

L’appuntamento è per domani, venerdì 12 dicembre alle 19, con l’autrice di una raccolta nata senza un progetto prestabilito, che attraversa la quotidianità lasciandosi sorprendere dagli imprevisti della vita. Sei racconti, sei protagonisti, sei strade diverse, unite dal desiderio di liberarsi dal passato e dalla spinta verso un futuro incerto ma necessario. E, soprattutto, da un pensiero che ritorna sempre: l’amore.

Un amore che può essere salto nel vuoto, nutrimento dell’anima, complicità nelle differenze, cura che ribalta i ruoli, vocazione inattesa, bisogno di perdonarsi per tornare a essere se stessi.

La raccolta di Patrizia Papa si apre con l’approfondimento critico di Elisa Ruotolo e con una citazione in esergo che introduce il tema di ogni racconto.

L’appuntamento è promosso da “Capua il Luogo della Lingua” nell’ambito degli eventi che candideranno Capua a “Capitale del Libro 2027”