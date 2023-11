L’amore non fa male. Sabato la premiazione degli studenti vincitori

S.Nicola La Strada – In occasione della ricorrenza indicata in oggetto, la “Commissione per la Parità dei Diritti e delle Opportunità” ha organizzato un concorso tra le classi del Liceo Scientifico “A. Diaz” sezione distaccata di San Nicola la Strada.

Tale iniziativa, nell’ambito delle funzioni propositive della Commissione, è volta a premiare i migliori cortometraggi realizzati dagli alunni sul tema “L’amore non fa male…..mai”

La cerimonia di proiezione e di successiva premiazione avverrà sabato 25 novembre alle ore 10.00 presso il Salone Borbonico.