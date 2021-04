Lancia droga dall’auto. Catturato.

Comunicato stampa.

In Maddaloni (Ce), i Carabinieri della locale Compagnia hanno tratto in arresto un 42enne del posto.

L’uomo, mentre percorreva via Cancello alla guida di un’autovettura Chevrolet Matiz, alla vista di una pattuglia dell’Arma ha lanciato dal finestrino un involucro trasparente contenente grammi 9 di sostanza stupefacente del tipo cocaina pura. L’uomo, immediatamente bloccato, è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio e sottoposto agli arresti domiciliari. Lo stupefacente è stato sequestrato.