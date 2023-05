L’ANFI di Maddaloni compie 25 anni. Le foto.

Maddaloni- La sezione ANFI di Maddaloni ha compiuto 25 anni e gode di ottima salute. Una sezione che negli anni è cresciuta sul territorio sia come iscrizioni sia come radicamento grazie alle molteplici iniziative di carattere culturale, sportivo e sociale, che non si sono fermate neanche durante il periodo della pandemia, anzi si sono adeguate al particolare momento storico. La sezione, intitolata a Massimo Brancaccio, capitano della Finanza morto prematuramente in servizio, stamattina, alla presenza delle autorità, il sindaco Andrea De Filippo, il consigliere provinciale Angelo Campolattano e il consigliere regionale Vincenzo Santangelo, ha festeggiato, con una cerimonia sobria e molto partecipata queste nozze d’argento con la città. Il presidente Giuseppe Farina, dopo i ringraziamenti di rito, ha sottolineato il valore dell’unione, sia tra i circoli ANFI della regione che con altre associazioni operanti sul territorio, che è la grande forza di questa sezione così come la volontà di rinnovamento, che è lo spirito che anima i volontari della sezione e riesce ad aggregare oltre alle fiamme gialle anche tanti simpatizzanti. Presenti alla cerimonia il colonnello Lucio Brancaccio, fratello del compianto Massimo, a cui è intitolata la sezione, il vice comandante della Guardia di Finanza di Marcianise e il generale Antonio Crimaldi, tra i soci fondatori della sezione.

Tra le iniziative di spicco , vanto della sezione, va citata l’ ECOMARATONA dell’Acquedotto Carolino, che quest’anno giunge alla sua III edizione, evento culturale-sportivo a carattere solidale che ha l’ambizione di creare un tracciato fruibile in modo permanente sul percorso delle acque che dalle sorgenti del Fizzo alimentano le fontane della Reggia, creato dal Vanvitelli 250 orsono. In questo progetto hanno avuto ed hanno gli idraulici forestali della Provincia di Caserta, presenti all ‘evento di questa mattina: il loro impegno ha meritato una menzione speciale da parte del presidente Farina, ideatore di questo lodevole progetto unico nel suo genere. Così come l’ interessamento dell’on. Santangelo che ha contribuito ad ottenere il finanziamento iniziale di 100.000 € per l’Acquedotto Carolino, una somma che ha consentito di far partire questo progetto fiore all’occhiello dell’ANFI e della nostra provincia.

Il sindaco nel suo intervento ha sottolineato quanto il mondo della associazioni sia decisivo per la costruzione di una comunità condivisa; l’ANFI in modo particolare si è distinta per lo spessore e la qualità delle iniziative attuate e così come già fatto negli anni passati, continueremo a valorizzare e a supportare le associazioni che fanno rete sul territorio facendo crescere il senso civico e favorendo lo spirito di condivisione.

E l’ANFI ha già in calendario un nuovo appuntamento per il 18 giugno. La sezione di Maddaloni farà gemellaggio con la sezione di Ostuni (BR) ampliando la rete oltre regione.