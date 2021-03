L’ANFI omaggia le donne finanziere di Caserta

L’ANFI di Maddaloni oggi, in occasione della giornata internazionale della donna, ricordata a livello mondiale l’8 marzo ha consegnato alle 12 donne finanziere in servizio a Caserta un omaggio floreale contenente la mimosa, simbolo di questa giornata.

Da oltre un secolo la festa della donna è diventato un appuntamento internazionale per celebrare le conquiste raggiunte. Ma anche per riflettere sulla situazione dell’universo femminile e su quanto ancora ci sia da fare per sconfiggere discriminazioni e vessazioni. Una giornata di riflessione e dibattito, un’occasione per evidenziare anche il ruolo della donna contemporanea nel lavoro e nella società, per discutere delle tante difficoltà ancora da superare nonostante i traguardi raggiunti. Traguardi che siano da stimolo per nuove conquiste. Come la presenza della donna nell’arma, inimmaginabile fino a qualche decennio fa. Oggi si sta consolidando, anche in ruoli apicali, ma sempre con quel pizzico di fatica in più ed una velata diffidenza che deve essere ancora definitivamente stigmatizzata. Il cammino è lungo, ma vista la tanta strada percorsa non spaventa: sebben che siamo donne paura non abbiamo.

Il presidente dell’ANFI di Maddaloni, Giuseppe Farina, promotore dell’idea fa gli auguri così: “L’ 8 marzo si celebra la Donna per sottolinearne le pregevoli qualità e, soprattutto, la forza che le ha permesso di raggiungere fondamentali conquiste sociali, politiche ed economiche. Nella speciale ricorrenza dedicata a Voi Donne, tantissimi auguri”.