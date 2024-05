L’angolo del lettore, in libreria “La Rosa e i cinque cavalieri”

La Rosa e i cinque Cavalieri è un romanzo fantasy disponibile su Amazon, Feltrinelli, Mondadori, Ibs, Hoepli e sul sito ufficiale della Graus Edizioni. Dal sito della casa editrice (Graus Edizioni) leggiamo che il romanzo di Emilia Martucci, studentessa del quinto anno del liceo classico “Leonardo Da Vinci” di Vairano, è adatto a chiunque sia appassionato del genere. Si tratta di un testo avvincente che nasconde anche una critica alla nostra società, cosa che potrebbe avvicinare anche i lettori più maturi”.

Intervistata da Belvederenews, la scrittrice ha dichiarato:

“Ho creato da zero un mondo fantastico, ma che allo stesso tempo fosse lo specchio della nostra società, cercando di evitare i soliti schemi del romanzo fantasy. Questo genere è spesso vittima di pregiudizi o viene sottovalutato perché considerato per bambini, quindi ho anche fatto in modo che la storia fosse una specie di riscatto”

La sinossi

In un mondo dove le barriere tra l’umano e il soprannaturale si sbriciolano, Rose, un’ibrida con un segreto oscuro, è costretta a nascondersi dalle ombre del Consiglio, che brama la distruzione delle “irregolarità” come lei. Protetta da Lorus, una delle Divinità più forti dell’universo, la protagonista si ritrova immersa in un vortice di intrighi e misteri. Con legami intricati, amicizie inaspettate e nemici implacabili, Rose va incontro alla sua più grande sfida: scoprire la verità sulla sua origine e il destino che la attende. Tutto ciò che conosce sarà messo in discussione, mentre una Profezia rivelatrice si appresta a sconvolgere il destino di tutti, portando alla battaglia finale tra ibridi e Divinità: l’Occhio sta arrivando e si appresta a cambiare per sempre la vita di Rose. Un racconto coinvolgente di amore, tradimento e potere che porterà i lettori al limite della loro immaginazione.