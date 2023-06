L’angolo del lettore, Vincenzo Restivo consiglia La Storia di Shuggie Bain

Per il numero di giugno della rubrica letteraria“L’angolo del lettore” Vincenzo Restivo consiglia un testo di Douglas Stuart, intitolato “La Storia di Shuggie Bain” Oscar Mondadori.

“Sono andato a ritroso stavolta. La Storia di SHUGGIE BAIN sarebbe dovuta venire in modo propedeutico rispetto al GIOVANE MUNGO, e credo che se lo avessi fatto, ne avrei sprezzato di più la cronologia e la narrazione stessa. Comincio questa digressione con la ferma consapevolezza che con un centinaio- o forse più – di pagine in meno, il messaggio sarebbe arrivato con la stessa intensità e avrebbe alleggerito una lettura che già per contenuti e argomentazioni, risulta gravosa. Detto ciò, Stuart porta avanti un’ autobiografia autentica, sincretica in relazione a nomi e luoghi ma veridica, attendibile. E non è la storia di Shuggie, come erroneamente la quarta di copertina vuole lasciarci credere. Quelli di Shuggie sono solo occhi osservatori e addolorati su quella che è la vita tormentata di sua madre Agnes, e la sua graduale ascesa agli inferi. Agnes è una donna che trova nell’alcol la via di uscita più semplice alla sua condizione. C’è, senza dubbio, il ritratto di una realtà dove il patriarcato incombe inostacolato e tossico, imponendo solitudine e comportamenti che sono il risultato di norme sociali asfissianti e deformanti. Una donna troppo bella e ribelle non avrà vita facile in un contesto dove l’eredità maschile rende difficile la sopravvivenza del genere opposto e condanna le stesse donne all’attesa snervante di un uomo che possa provvedere al mantenimento della famiglia e, di notte, consumare un rapido rapporto sessuale scarno e maldestro. E per quanto all’uomo sia tutto permesso, anche il tradimento diventa una banale prassi da sopportare e quindi ,l’alcol resta l’unica risposta possibile a questa sopportazione. Stuart ci parla di sua madre, ma dà voce così a un’infinità di altre Agnes che per volvere sociale vengono condannate a un destino di stenti. Se in Mungo , il conflitto snervante era quello tra la ripartizione Cattolici/Protestanti, qui, per quanto presenti le stesse dinamiche, il focus è proprio sulla solitudine e l’impossibilità di progresso malgrado gli sforzi.

Lo stesso Shuggie, bambino dai tratti delicato e dalle movenze troppo aggraziate per un maschio Glawsoniano negli anni 80, diventa il bersaglio preferito di questa comunità dove la norma sociale è indissolubile e persistente.

Shuggie è “lo strano”, sia per gli altri ragazzini che per i genitori di questi.

Un mondo malvagio e inospitale dove il bambino cerca salvazione a spintoni, tra sputi e schiamazzi, dedicando tutto il suo amore a quella donna che purtroppo, per la sua condizione precaria ed egoistica, non può ripagare l’affetto con la stessa mera intensità.

Un romanzo difficile. La struttura spazio/temporale, spesso precaria, per quanto indispensabile, rallenta la lettura. Lo consiglio con riserva a chi ha del tempo da volergli dedicare che non sia solo una pausa di mezz’ora tra un caffè e una corsa in metropolitana.