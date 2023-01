L’angolo del lettore, Vincenzo Restivo propone il romanzo “Gli invisibili” di Pajtim Statovci

Per il numero di gennaio della rubrica “L’angolo del lettore” da me diretta, lo scrittore Vincenzo Restivo propone il romanzo “Gli invisibili” di Pajtim Statovci, Sellerio editore.

“Pristina, anni novanta.

Arsim, albanese, e Miloš , serbo, si incontrano nel campus dell’Università. L’uno studia lettere, vorrebbe diventare scrittore, l’altro, invece , lavora di notte per pagarsi gli studi di medicina.

Due realtà diverse e compromesse da un odio sociale e atavico che sfocerà presto in una guerra sanguinosa, guerra che segnerà per sempre le loro esistenze fragili.

Il loro è un amore invisibile, nemmeno sussurrato, un precario incontro di corpi che si consumano in un appartamento angusto lontano dagli occhi di chi non capirebbe.

Statovci ci guida attraverso i rottami sbilenchi di una realtà in precario equilibrio di sopravvivenza , dove la minaccia della guerra si avverte attraverso le voci della folla, le notizie rubate alla radio e alla tv, gli sguardi incattiviti di chi non ti accoglie perché sei straniero in terra nemica .

Gli invisibili è anche questo, un libro sulla solitudine, sull’incapacità e l’impotenza di imporre la propria identità. È una riflessione sull’inadeguatezza al cospetto dell’odio e dell’adattamento a questo per sopravvivenza.

Così Asmir sposa una donna che non ama, per convenzione e, sempre per convenzione, comincia a diventare quell’uomo violento di cui non va fiero.

Asmir è inadeguato in un posto dove nemmeno la sua lingua, al pari della sua sessualità, è accolta. E, per quanto la lingua sia elemento imprescindibile allo sviluppo dell’identità, la discriminazione di questa diventa principio di isolamento, umiliazione, inefficacia.

C’è, tuttavia, una risposta saggia al retaggio, e sta nell’attesa della trasformazione sociale. E come tutto ciò che si ricostruisce dopo una guerra disastrosa, così come i palazzi, le strade, i negozi, Statovic ci insegna che anche le identità rifioriscono, a ripagare tutta la remissività sofferta e imposta. Non senza qualcosa da pagare, però, un riscatto che, spesso, vale quanto tutto quello in cui si è creduto e che, negli anni peggiori, ci ha tenuto in vita.

Un romanzo struggente, scritto con sagacia e consapevolezza. Una scrittura fluiva, ricca di sperimentazioni linguistiche e giochi semantici tra Serbo e Albanese, che con intelligenza diventano sia strumento di narrazione che narrazione stessa.

Prezioso.