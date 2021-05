L’angolo letterario/Vincenzo Restivo consiglia… La città dei vivi di N.Lagioia

Per il numero di maggio della rubrica “L’angolo letterario” il prof. e scrittore Vincenzo Restivo consiglia “La città dei vivi” di Nicola Lagioia, Einaudi editore

N. Lagioia ci conduce, per mano, in un viaggio terribile e si incunea negli anfratti torbidi dei vicoli romani che diventano analogie prosastiche dei tormenti umani.

È un Virgilio consenziente del dolore che ci sta imponendo, che è vero, palpabile, ci annienta.

La protasi è evidente: la colpa è sempre dei violenti e non di chi, nella violenza, per sbaglio, incappa.

Già con Veleno di Trinca -che indagava sui presunti pedofili della Bassa Modenese-, ho cominciato ad apprezzare il romanzo inchiesta. Tuttavia stavolta c’è molto di più, la prosa diventa strumento di coesione per una narrazione che ci ingloba pezzo dopo pezzo, carnefice delle nostre stesse paure.

Mette a nudo i nostri incubi atavici che fanno eco a quel timore, spesso ammutolito, di incappare nel ruolo del carnefice, per quanto si è sempre sperato di non essere mai la vittima.

Vittima e carnefice diventano quindi una perfetta acirologia, si confondono nel loro retaggio semantico.

Prato, Foffo e Varani diventano il riflesso palpabile delle cose che ci fanno più paura, di tutti quei sentimenti che, per quanto terribili, sono parte di noi, dopotutto.

La voce narrante, omodiegetica, tuttavia resta per tempo una valida amica che ci mostra uno spettacolo orribile ma che cerca, benevola, di proteggerci dalla contaminazione dal male.

Quattrocentocinquanta pagine che volano rapide e tu, nemmeno te ne accorgi.

Indimenticabile.

