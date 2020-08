L’annuncio di Stefano Graziano: “L’ospedale di Piedimonte é promosso a Dea di primo livello”

Stefano Graziano, consigliere regionale del Partito democratico e presidente della commissione regionale della Sanità, due giorni fa ha rilasciato una dichiarazione sull’ospedale di Piedimonte Matese.

“L’Asl di Caserta ha trasmesso la delibera per la presa d’atto del progetto di riorganizzazione della rete ospedaliera provinciale grazie al quale l’ospedale di Piedimonte Matese verrà classificato come Dea di I livello. Nei prossimi giorni la giunta regionale provvederà ad approvare la delibera”.

Riguardo le funzionalità della struttura, si dovrà tenere conto delle peculiarità del territorio, del numero dei posti letto e della suddivisione per reparto.

Sulla questione è intervenuto il consigliere regionale della Lega, Gianpiero Zinzi, diffidente rispetto alla fattibilità del progetto, il quale ha affermato:

“In queste ore si sta consumando l’ennesima presa in giro ai danni della comunità matesina. La delibera approvata dall’Asl Caserta di cui si sta dando notizia prende semplicemente atto di un’idea progettuale, cosa ben diversa dall’annunciata trasformazione dell’ospedale in un Dea di primo livello”.

Ed aggiunge:

“Per modificare il piano ospedaliero occorrono una serie di passaggi amministrativi, gestiti tra i sindacati e dal consiglio regionale, per i quali siamo abbondantemente fuori tempo massimo”

La competizione in campo politico come sempre non sembra mancare, specialmente in clima d’elezioni.